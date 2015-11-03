Notizie Ligue Fiorentina

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Dalla Francia, Bentaleb torna a giocare col defibrillatore dopo l'arresto cardiaco. Speranze per Bove
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Meteora a Firenze, top in Francia. Lafont in corsa per il premio di miglior portiere della Ligue 1
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Dopo Frey e Lafont la Fiorentina cerca un altro portiere francese, è Fofana del Le Havre, classe 2000
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Tatarusanu torna in Serie A. L'ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan
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La nota del Lione: "Riprendiamo la Ligue 1 o diversi club falliranno. C'è tempo fino al 25 maggio per ripensarci"
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Eysseric senza rimpianti: "Alla Fiorentina non avevo spazio. Verona scelta ok. Il mio ruolo.."
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Di Marzio: "Lo stop della Ligue 1 non fa ben sperare sulla ripartenza della Serie A"
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Ligue 1, il Governo francese ha deciso: stagione terminata. Ripartenza a settembre 2021
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Paura in Francia, un calciatore della Ligue 1 ricoverato in rianimazione per Covid 19 per l'aggravarsi delle sue condizioni
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Lafont: "Dobbiamo restare in forma e focalizzati su quando torneremo di nuovo in campo"
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Sky Sport, Coronavirus: il Lione ed altri club della Ligue 1 tagliano gli stipendi ai calciatori
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Dalla Spagna: Fiorentina interessata a Santamaria, il Kanté bianco della Ligue 1
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La Ligue 1 viene sospesa, la Premier League invece non si ferma. E lo fa a porte aperte
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Ghezzal: "Una situazione complicata per me alla Fiorentina. Non sono soddisfatto del minutaggio"
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Ligue 1, Jovetic segna e porta al successo il Monaco. Il ritorno al gol del montenegrino
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Mammana, nuovo infortunio grave al ginocchio. Crociato ko? I tempi di recupero..
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Ex viola, Jovetic torna in campo e si fa male. Legamento del ginocchio ko?
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Eduardo Macia ufficiale al Bordeaux di Paulo Sousa. Il suo ruolo nel club..
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Eysseric: "Potevo arrivare a Nantes già in estate. Partii bene coi viola a luglio, ma qualcosa non andava.."
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Balotelli, il Presidente preannuncia l'addio:" Il suo tempo a Nizza si sta esaurendo. Dal 30 Giugno.."
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Ennesima tragedia nel mondo del calcio: muore il 18enne Samba Diop
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