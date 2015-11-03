Notizie Ligue Fiorentina

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Terremoto a Marsiglia, De Zerbi dopo la debacle in Champions non si presenta all'allenamento

29 gennaio 2026 23:03

Dalla Francia, Bentaleb torna a giocare col defibrillatore dopo l'arresto cardiaco. Speranze per Bove

15 febbraio 2025 12:51

Meteora a Firenze, top in Francia. Lafont in corsa per il premio di miglior portiere della Ligue 1

04 maggio 2022 15:48

Dopo Frey e Lafont la Fiorentina cerca un altro portiere francese, è Fofana del Le Havre, classe 2000

14 gennaio 2022 16:29

Tatarusanu torna in Serie A. L'ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan

09 settembre 2020 14:45

La nota del Lione: "Riprendiamo la Ligue 1 o diversi club falliranno. C'è tempo fino al 25 maggio per ripensarci"

10 maggio 2020 18:16

Ligue 1, PSG incoronato campione dopo lo stop del campionato

30 aprile 2020 13:22

Eysseric senza rimpianti: "Alla Fiorentina non avevo spazio. Verona scelta ok. Il mio ruolo.."

28 aprile 2020 21:33

Di Marzio: "Lo stop della Ligue 1 non fa ben sperare sulla ripartenza della Serie A"

28 aprile 2020 18:20

Ligue 1, il Governo francese ha deciso: stagione terminata. Ripartenza a settembre 2021

28 aprile 2020 18:02

Paura in Francia, un calciatore della Ligue 1 ricoverato in rianimazione per Covid 19 per l'aggravarsi delle sue condizioni

24 aprile 2020 13:24

Lafont: "Dobbiamo restare in forma e focalizzati su quando torneremo di nuovo in campo"

30 marzo 2020 20:15

Sky Sport, Coronavirus: il Lione ed altri club della Ligue 1 tagliano gli stipendi ai calciatori

19 marzo 2020 13:57

Dalla Spagna: Fiorentina interessata a Santamaria, il Kanté bianco della Ligue 1

18 marzo 2020 01:23

La Ligue 1 viene sospesa, la Premier League invece non si ferma. E lo fa a porte aperte

12 marzo 2020 23:58

Ghezzal: "Una situazione complicata per me alla Fiorentina. Non sono soddisfatto del minutaggio"

10 febbraio 2020 22:03

Ligue 1, Jovetic segna e porta al successo il Monaco. Il ritorno al gol del montenegrino

04 febbraio 2020 22:46

Mammana, nuovo infortunio grave al ginocchio. Crociato ko? I tempi di recupero..

11 ottobre 2019 19:16

Ex viola, Jovetic torna in campo e si fa male. Legamento del ginocchio ko?

14 aprile 2019 21:50

Eduardo Macia ufficiale al Bordeaux di Paulo Sousa. Il suo ruolo nel club..

04 aprile 2019 20:49

Eysseric: "Potevo arrivare a Nantes già in estate. Partii bene coi viola a luglio, ma qualcosa non andava.."

06 febbraio 2019 23:03

Balotelli, il Presidente preannuncia l'addio:" Il suo tempo a Nizza si sta esaurendo. Dal 30 Giugno.."

07 dicembre 2018 23:17

Ennesima tragedia nel mondo del calcio: muore il 18enne Samba Diop

07 aprile 2018 15:01

Ranieri: "Tatarusanu un pilastro per il Nantes, se abbiamo la miglior difesa lo dobbiamo a lui..."

31 ottobre 2017 12:39

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