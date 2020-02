Il giocatore della Fiorentina, Rachid Ghezzal, è stato intervistato a beIN Sports.

Ecco le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina? La Serie A è molto simile alla Ligue 1. Una situazione complicata per me, non sono soddisfatto del minutaggio che ho al momento in maglia viola. L’obiettivo della nostra stagione era quello essere protagonisti in Serie A”.

“L’Algeria? Sono felice e orgoglioso per la vittoria dell’Algeria nell’ultima Coppa d’Africa. Ho un po’ di rammarico perché sarei potuto essere lì, ma la scelta del ct era legittima”.