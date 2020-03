Si ferma la Ligue 1 e tutto il calcio francese: la Federazione Francese ha da poco comunicato la sospensione dei campionati dovuto alla crescita dello stato di allerta per il Coronavirus.

In Inghilterra, nonostante la notizia di oggi di tre giocatori del Leicester City che presentavano i sintomi del COVID-19, il governo, in accordo con il comitato medico-scientifico, ha optato per il proseguimento delle partite di Premier League a porte aperte. Niente rinvio o sospensione per il momento.