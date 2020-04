Il Paris Saint-Germain sarà incoronato campione di Francia. Dopo la decisione del Governo transalpino di stoppare la stagione sportiva 2019/20 per l’emergenza coronavirus, la Federazione Francese (FFF) ha preso in mano la situazione relativa alla Ligue 1: come riferito da Joel Domenighetti, caporedattore de L’Equipe, la decisione è stata quella di confermare la classifica alla 27esima giornata, che quindi premia il PSG come vincitore del campionato in corso in virtù dei 14 punti di vantaggio.

Confermate quindi le anticipazioni del presidente della FFF Noel Le Graet, che aveva sottolineato come l’applicazione dei regolamenti preveda anche due retrocessioni per fare spazio a due promozioni dalla Ligue 2, dove ci saranno anche altrettante retrocessioni. Attese invece indicazioni per quanto riguarda i criteri di accesso alle competizioni europee.

