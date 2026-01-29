Terremoto a Marsiglia, De Zerbi dopo la debacle in Champions non si presenta all’allenamento

Nonostante una squadra in piena lotta per il piazzamento Champions in Ligue 1 (il Marsiglia è terzo a quota 38 punti, a – 5 dal Lens secondo e -7 dalla capolista Psg) ora è fortemente in discussione il futuro di Roberto De Zerbi. Ore di riflessione da entrambe le parti, tanto che nella giornata di oggi, giovedì 29 gennaio, il tecnico italiano non si è presentato all’allenamento della squadra dopo la disfatta in Belgio. La seduta, a due giorni dalla sfida di sabato sul campo del Paris FC, è stata condotta dal viceallenatore di De Zerbi, Andrea Maldera. La tensione in casa OM resta quindi altissima e nelle prossime ore potrebbe addirittura arrivare il divorzio con l’allenatore, totalmente inaspettato fino a poche ore fa.