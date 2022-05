Meteora a Firenze, top in Francia. Lafont in corsa per il premio di miglior portiere della Ligue 1

Il ricordo di Alban Lafont non dovrebbe scaldare più di tanto il cuore dei tifosi della Fiorentina, eppure l’ex portiere della viola si è discretamente rilanciato in Francia, dove difende i pali del Nantes e dove, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto trasparire tutto il suo orgoglio per essere stato nominato tra i candidati al titolo di miglior portiere della Ligue 1. Un riconoscimento che, in un campionato nel quale giocano anche portieri di primo livello come Navas e Donnarmma, non è di certo da sottovalutare.

”Sono fiero di far parte delle nomination per il miglior portiere della stagione” le sue parole.