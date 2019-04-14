Ex viola, Jovetic torna in campo e si fa male. Legamento del ginocchio ko?

L'ex attaccante di Inter e Fiorentina Stevan Jovetic, durante l'incontro di Ligue 1 Monaco - Reims, ha riportato un grave infortunio. Momento tutt'altro che fortunato per il montenegrino, che tornava...

L'ex attaccante di Inter e Fiorentina Stevan Jovetic, durante l'incontro di Ligue 1 Monaco - Reims, ha riportato un grave infortunio. Momento tutt'altro che fortunato per il montenegrino, che tornava in campo dopo 5 mesi di stop. Al minuto 84', il giocatore si é dovuto arrendere a chiedere il cambio. Il tecnico del Monaco Jardim, si è mostrato molto pessimista a in merito alle sue condizioni, dichiarando di temere addirittura la rottura del legamento crociato. Nove presenze e due gol per Jovetic in questo campionato, costellato da una lunga serie di problematiche fisiche.

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