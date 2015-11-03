Notizie Jardim Fiorentina

Tuttosport, dopo Sousa un altro portoghese sulla panchina della Fiorentina? Oltre a Jardim spunta Espirito Santo
29 luglio 2020 11:48
Juric in due giorni deve decidere il futuro. Giampaolo e Di Francesco sono le opzioni della Fiorentina
22 luglio 2020 08:46
CorSport, Jardim è il nuovo nome che spunta per la panchina della Fiorentina. Iachini lascerà Firenze
21 luglio 2020 10:21
La Fiorentina riflette su Iachini, ecco da cosa dipende la sua permanenza. Occhio a Jardim
10 giugno 2020 10:14
Se con Iachini sarà addio, da Dunga ad Emery tutti i nomi per la panchina viola
17 marzo 2020 11:06
Ex viola, Jovetic torna in campo e si fa male. Legamento del ginocchio ko?
14 aprile 2019 21:50
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