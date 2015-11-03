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Notizie Jardim Fiorentina

Tuttosport, dopo Sousa un altro portoghese sulla panchina della Fiorentina? Oltre a Jardim spunta Espirito Santo

29 luglio 2020 11:48

Juric in due giorni deve decidere il futuro. Giampaolo e Di Francesco sono le opzioni della Fiorentina

22 luglio 2020 08:46

CorSport, Jardim è il nuovo nome che spunta per la panchina della Fiorentina. Iachini lascerà Firenze

21 luglio 2020 10:21

La Fiorentina riflette su Iachini, ecco da cosa dipende la sua permanenza. Occhio a Jardim

10 giugno 2020 10:14

Se con Iachini sarà addio, da Dunga ad Emery tutti i nomi per la panchina viola

17 marzo 2020 11:06

Ex viola, Jovetic torna in campo e si fa male. Legamento del ginocchio ko?

14 aprile 2019 21:50

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