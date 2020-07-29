Tuttosport, dopo Sousa un altro portoghese sulla panchina della Fiorentina? Oltre a Jardim spunta Espirito Santo
Non solo piste italiane per la prossima panchina viola
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2020 11:48
Chi siederà sulla panchina viola la prossima stagione? Tutto è ancora un rebus. Secondo Tuttosport è forte la pista portoghese. La Fiorentina oltre a Jardim, ex Monaco, segue Nuno Espirito Santo, manager dei Wolves, ex club di Patrick Cutrone.
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