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Tuttosport, dopo Sousa un altro portoghese sulla panchina della Fiorentina? Oltre a Jardim spunta Espirito Santo

Non solo piste italiane per la prossima panchina viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2020 11:48
Tuttosport, dopo Sousa un altro portoghese sulla panchina della Fiorentina? Oltre a Jardim spunta Espirito Santo -
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Tuttosport, dopo Sousa un altro portoghese sulla panchina della Fiorentina? Oltre a Jardim spunta Espirito Santo

Chi siederà sulla panchina viola la prossima stagione? Tutto è ancora un rebus. Secondo Tuttosport è forte la pista portoghese. La Fiorentina oltre a Jardim, ex Monaco, segue Nuno Espirito Santo, manager dei Wolves, ex club di Patrick Cutrone.

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