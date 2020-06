La Fiorentina sta valutando il futuro di Iachini e il possibile suo successore. L’argomento che più volte è stato affrontato fra i dirigenti è semplice: il divorzio avverrà solo se sarà possibile prendere un allenatore con maggiore fascino e richiamo internazionale, anche per attirare giocatori. Luciano Spalletti è poco più di un sogno visto che, al momento, è intenzionato ad allenare squadre pronte per provare a vincere subito. I giovani emergenti Roberto De Zerbi e Ivan Juric, rispettivamente al Sassuolo e al Verona, intrigano. Come i profili stranieri: Unai Emery, esonerato a novembre dall’Arsenal, Laurent Blanc che però è fermo da qualche anno e Leonardo Jardim, ex Monaco. Quest’ultimo è portoghese come Paulo Sousa, uno degli allenatori con cui il ds Daniele Pradè ha avuto maggiore feeling nella sua carriera. Tutti fantasmi con cui dovrà vedersela Iachini. Lo riporta il Corriere fiorentino.