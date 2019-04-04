Eduardo Macia ufficiale al Bordeaux di Paulo Sousa. Il suo ruolo nel club..
L'ex direttore tecnico della Fiorentina, lo spagnolo Eduardo Macia, è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Bordeaux: lo ha annunciato la società girondina sul media ufficiale. Macia sarà resp...
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2019 20:49
L'ex direttore tecnico della Fiorentina, lo spagnolo Eduardo Macia, è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Bordeaux: lo ha annunciato la società girondina sul media ufficiale. Macia sarà responsabile del mercato e della riorganizzazione dell'area tecnica, compresa la gestione degli osservatori da inviare sui campi.
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