Eduardo Macia ufficiale al Bordeaux di Paulo Sousa. Il suo ruolo nel club..

L'ex direttore tecnico della Fiorentina, lo spagnolo Eduardo Macia, è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Bordeaux: lo ha annunciato la società girondina sul media ufficiale. Macia sarà resp...

A cura di Redazione Labaroviola 04 aprile 2019 20:49

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