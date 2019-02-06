Eysseric: "Potevo arrivare a Nantes già in estate. Partii bene coi viola a luglio, ma qualcosa non andava.."

Oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Valentin Eysseric, centrocampista francese che a gennaio ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi al Nantes in prestito con diritto di riscat...

Oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Valentin Eysseric, centrocampista francese che a gennaio ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi al Nantes in prestito con diritto di riscatto: "Ho avuto la possibilità di venire a Nantes anchev la scorsa estate, ma ho fatto una buona preparazione precampionato con la Fiorentina, quindi sono rimasto a Firenze. Avrei voluto giocare più partite in viola. Ora conta solo il mio nuovo club, sono qui e ho intenzione di dimostrare tutto ciò che posso fare. Ho lavorato bene fisicamente dal mio arrivo al club. Penso che sarò pronto al 100% entro una settimana. Purtroppo la mia ultima partita completa con la Fiorentina è stata contro il Napoli alla terza giornata, poi sono sceso in campo solo per degli spezzoni".

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