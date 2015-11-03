Notizie Nantes Fc Fiorentina

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Lafont: "Dobbiamo restare in forma e focalizzati su quando torneremo di nuovo in campo"

30 marzo 2020 20:15

Alban Lafont-Nantes, il portiere viola potrebbe andare via in prestito biennale a breve

28 giugno 2019 11:06

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18 giugno 2019 17:38

Eysseric, festeggia il suo primo goal con la casacca del Nantes…

03 aprile 2019 14:40

Eysseric: "Potevo arrivare a Nantes già in estate. Partii bene coi viola a luglio, ma qualcosa non andava.."

06 febbraio 2019 23:03

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