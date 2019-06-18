Calciomercato, la Fiorentina sta trattando Valentin Rongier del Nantes
Secondo Yahoo Sport France, il centrocampista francese e capitano del Nantes Valentin Rongier del 1994 potrebbe lasciare la sua squadra. La Fiorentina ha iniziato a trattare per portarlo a Firenze.
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 17:38
Secondo Yahoo Sport France, il centrocampista francese e capitano del Nantes Valentin Rongier del 1994 potrebbe lasciare la sua squadra. La Fiorentina ha iniziato a trattare per portarlo a Firenze.