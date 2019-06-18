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Calciomercato, la Fiorentina sta trattando Valentin Rongier del Nantes

Secondo Yahoo Sport France, il centrocampista francese e capitano del Nantes Valentin Rongier del 1994 potrebbe lasciare la sua squadra. La Fiorentina ha iniziato a trattare per portarlo a Firenze.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 17:38
Calciomercato, la Fiorentina sta trattando Valentin Rongier del Nantes -
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Secondo Yahoo Sport France, il centrocampista francese e capitano del Nantes Valentin Rongier del 1994 potrebbe lasciare la sua squadra. La Fiorentina ha iniziato a trattare per portarlo a Firenze.

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