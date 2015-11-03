Notizie Rongier Fiorentina

CorSport, ritorno di fiamma a centrocampo per Rongier dell'Olympique Marsiglia
17 gennaio 2020 11:04
Il nome più caldo è il regista Demme del Lipsia. Llorente è svincolato ma il nodo è l'ingaggio
03 agosto 2019 11:48
I viola ci provano per Demme, potrebbe firmare un triennale a 2 milioni + bonus. L'alternativa resta Rongier
02 agosto 2019 09:58
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28 luglio 2019 10:19
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19 giugno 2019 12:55
Calciomercato, la Fiorentina sta trattando Valentin Rongier del Nantes
18 giugno 2019 17:38
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