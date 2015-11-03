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Notizie Rongier Fiorentina

CorSport, ritorno di fiamma a centrocampo per Rongier dell'Olympique Marsiglia

17 gennaio 2020 11:04

Il nome più caldo è il regista Demme del Lipsia. Llorente è svincolato ma il nodo è l'ingaggio

03 agosto 2019 11:48

I viola ci provano per Demme, potrebbe firmare un triennale a 2 milioni + bonus. L'alternativa resta Rongier

02 agosto 2019 09:58

CorSport, Rongier del Nantes è il regista perfetto per Montella. Le due società trattano. E la pista Badelj...

28 luglio 2019 10:19

Rongier, il Nantes chiede 15 milioni e manda in crisi il Marsiglia. Ma la Fiorentina...

19 giugno 2019 12:55

Calciomercato, la Fiorentina sta trattando Valentin Rongier del Nantes

18 giugno 2019 17:38

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