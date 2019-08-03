Il nome più caldo è il regista Demme del Lipsia. Llorente è svincolato ma il nodo è l'ingaggio

Al momento il nome più caldo è il regista del Lipsia di Diego Demme. Però in ogni caso anche il nome di Valentin Rongier del Nantes piace alla Fiorentina. Nel reparto offensivo la viola è interessata...

Al momento il nome più caldo è il regista del Lipsia di Diego Demme. Però in ogni caso anche il nome di Valentin Rongier del Nantes piace alla Fiorentina. Nel reparto offensivo la viola è interessata a Diego Rossi (21), attaccante del Los Angeles Fc: ma i costi sono molto alti. Ecco perchè non è da escludere la pista che portebbe la Fiorentina sullo svincolato Fernando Llorente (34), ma c'è il nodo del ingaggio.

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