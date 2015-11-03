Notizie Red Bull Lipsia Fiorentina

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TMW, Sutalo si allontana dalla Fiorentina: pronta un'asta tra Arsenal, West Ham, Lipsia e Ajax

02 agosto 2023 19:22

Il nome più caldo è il regista Demme del Lipsia. Llorente è svincolato ma il nodo è l'ingaggio

03 agosto 2019 11:48

Foto, il centrocampista tedesco del Lipsia Demme ha iniziato a seguire la ACF Fiorentina

02 agosto 2019 11:31

Compper: "Demme? È un giocatore di ottimo livello che è arrivato a lottare per la Champions con il Lipsia"

17 luglio 2019 20:50

Ante Rebic, segna al Werder Brema ma non esulta…la giustificazione

02 febbraio 2019 21:41

L'ex Fiorentina Compper si appresta a vestire la maglia del Celtic, il Red Bull Lipsia ha dato il via libera...

19 dicembre 2017 18:23

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