Compper: "Demme? È un giocatore di ottimo livello che è arrivato a lottare per la Champions con il Lipsia"

L’ex difensore viola Marvin Compper ha parlato a Radio Bruno Toscana sull'interesse della Fiorentina per il centrocampista Diego Demme del Lipsia ed ex compagno di squadra:"Ora c’è la possibilità per...

L’ex difensore viola Marvin Compper ha parlato a Radio Bruno Toscana sull'interesse della Fiorentina per il centrocampista Diego Demme del Lipsia ed ex compagno di squadra:

"Ora c’è la possibilità per la Fiorentina di costruire un nuova avventura e un nuovo futuro con il presidente Commisso. Ho visto che c’è stato il ritorno anche del mister Montella negli ultimi mesi. C’è la possibilità di migliore molto".

"Il ritorno di Pradè? Si sono riuniti due menti affini come quelle di Montella e Pradè. Demme? E’ un mio amico, abbiamo parlato qualche settimana fa. Era in vacanza in Toscana nelle passate settimane. E’ di origine italiana, parla l'italiano, tatticamente ha fatto stagioni di altissimo livello, giocando sempre per il Lipsia e diventando pure capitano. E’ arrivato a lottare per la Champions, è un giocatore esperto e maturo con un'ottima gamba".