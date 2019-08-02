Foto, il centrocampista tedesco del Lipsia Demme ha iniziato a seguire la ACF Fiorentina
Il centrocampista tedesco del Lipsia, Diego Demme ha iniziato a seguire la Fiorentina sul profilo di Instagram. Il giocatore è da diverso tempo nel mirino della società viola. Chissà che non sia un in...
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2019 11:31
Il centrocampista tedesco del Lipsia, Diego Demme ha iniziato a seguire la Fiorentina sul profilo di Instagram. Il giocatore è da diverso tempo nel mirino della società viola. Chissà che non sia un indizio di mercato...
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