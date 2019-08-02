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Foto, il centrocampista tedesco del Lipsia Demme ha iniziato a seguire la ACF Fiorentina

Il centrocampista tedesco del Lipsia, Diego Demme ha iniziato a seguire la Fiorentina sul profilo di Instagram. Il giocatore è da diverso tempo nel mirino della società viola. Chissà che non sia un in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2019 11:31
Foto, il centrocampista tedesco del Lipsia Demme ha iniziato a seguire la ACF Fiorentina - Torschütze Diego Demme (RB Leipzig) verliert einen Zahn bei seinem Tor zum 4-0 - 1. Fussball Bundesliga Saison 2016-2017 RasenBallsport Leipzig vs. SC Freiburg in der Red Bull Arena in Leipzig - Deutschland, Fußball, Mann, Männer,15.04.2017 Scorer D
Torschütze Diego Demme (RB Leipzig) verliert einen Zahn bei seinem Tor zum 4-0 - 1. Fussball Bundesliga Saison 2016-2017 RasenBallsport Leipzig vs. SC Freiburg in der Red Bull Arena in Leipzig - Deutschland, Fußball, Mann, Männer,15.04.2017 Scorer D
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Il centrocampista tedesco del Lipsia, Diego Demme ha iniziato a seguire la Fiorentina sul profilo di Instagram. Il giocatore è da diverso tempo nel mirino della società viola. Chissà che non sia un indizio di mercato...

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