CorSport, Rongier del Nantes è il regista perfetto per Montella. Le due società trattano. E la pista Badelj...

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, sono numerose le idee per il nuovo centrocampo viola. Una di queste è Valentin Rongier. Il capitano del Nantes è il regista perfetto per Montella perchè...

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, sono numerose le idee per il nuovo centrocampo viola. Una di queste è Valentin Rongier. Il capitano del Nantes è il regista perfetto per Montella perchè ha visione di gioco e sa dettare i tempi. Negli ultimi giorni i contatti tra le due società si sono intensificati. L'operazione sarà costosa ma ci sono i margini per portarla avanti. Non tramonta la pista che porta a Milan Badelj, la Lazio chiede 8 milioni.