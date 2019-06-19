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Rongier, il Nantes chiede 15 milioni e manda in crisi il Marsiglia. Ma la Fiorentina...

Il Nantes chiede 15 milioni per Rongier, prezzo che,  stando a quanto riferisce il quotidiano francese La Provence, difficilmente potrà essere raggiunta nell’immediato dall’Olympique Marsiglia, princi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 12:55
Rongier, il Nantes chiede 15 milioni e manda in crisi il Marsiglia. Ma la Fiorentina... -
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Il Nantes chiede 15 milioni per Rongier, prezzo che,  stando a quanto riferisce il quotidiano francese La Provence, difficilmente potrà essere raggiunta nell’immediato dall’Olympique Marsiglia, principale concorrente dei viola. Di contro, la Fiorentina con l’imminente uscita di Veretout avrebbe già fondi sufficienti per farsi avanti con il Nantes

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