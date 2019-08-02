I viola ci provano per Demme, potrebbe firmare un triennale a 2 milioni + bonus. L'alternativa resta Rongier

Dopo essere sfumato l'obiettivo Nainggolan secondo La Nazione, la Fiorentina si è buttata su Diego Demme. I contatti tra i viola ed il suo agente si sono intensificati, ora bisogna trovare l'accordo c...

Dopo essere sfumato l'obiettivo Nainggolan secondo La Nazione, la Fiorentina si è buttata su Diego Demme. I contatti tra i viola ed il suo agente si sono intensificati, ora bisogna trovare l'accordo con il Lipsia. Il centrocampista potrebbe firmare un triennale a circa 2 milioni a stagione esclusi i bonus. Ora bisogna vedere se il Lipsia è disposto a cederlo, il suo contratto scade il prossimo giugno quindi l'offerta potrebbe non andare oltre i 10 milioni nonostante l'alta richiesta iniziale. L'alternativa è Valentin Rongier del Nantes. È molto richiesto anche in Premier ma se non dovesse cambiare squadra la Fiorentina ci proverà una volta chiuso il mercato inglese, dopo l'8 agosto quindi.