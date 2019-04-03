Eysseric, festeggia il suo primo goal con la casacca del Nantes…
Valentine Eysseric, il trequartista in prestito al Nantes della Fiorentina, ha segnato il suo primo goal con la sua nuova maglia, realizzando un rigore contro il Lille. La partita giocata domenica è t...
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2019 14:40
Valentine Eysseric, il trequartista in prestito al Nantes della Fiorentina, ha segnato il suo primo goal con la sua nuova maglia, realizzando un rigore contro il Lille. La partita giocata domenica è terminata 2-3 in favore del Lille. Il Nantes potrebbe riscattarlo quest'estate a titolo definitivo per 3 milioni di euro.