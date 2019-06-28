Alban Lafont-Nantes, il portiere viola potrebbe andare via in prestito biennale a breve

Secondo quanto riporta Ouest France, il club francese del Nantes sta cercando di chiudere in tempi brevi la trattiva del portiere francese Alban Lafont della Fiorentina. L’idea è quella di concludere...

Secondo quanto riporta Ouest France, il club francese del Nantes sta cercando di chiudere in tempi brevi la trattiva del portiere francese Alban Lafont della Fiorentina. L’idea è quella di concludere l’operazione facendo un prestito biennale per non lasciarselo scappare in caso diventasse un ottimo portiere.