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Alban Lafont-Nantes, il portiere viola potrebbe andare via in prestito biennale a breve

Secondo quanto riporta Ouest France, il club francese del Nantes sta cercando di chiudere in tempi brevi la trattiva del portiere francese Alban Lafont della Fiorentina. L’idea è quella di concludere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 11:06
Alban Lafont-Nantes, il portiere viola potrebbe andare via in prestito biennale a breve - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riporta Ouest France, il club francese del Nantes sta cercando di chiudere in tempi brevi la trattiva del portiere francese Alban Lafont della Fiorentina. L’idea è quella di concludere l’operazione facendo un prestito biennale per non lasciarselo scappare in caso diventasse un ottimo portiere.

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