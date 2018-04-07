Ennesima tragedia nel mondo del calcio: muore il 18enne Samba Diop

Un'altra tragedia scuote il mondo del calcio. Il giovane talento del Le Havre Samba Diop è prematuramente scomparso all'età di 18 anni. Il difensore giocava nel campionato National 2 (la quarta divisi...

Un'altra tragedia scuote il mondo del calcio. Il giovane talento del Le Havre Samba Diop è prematuramente scomparso all'età di 18 anni. Il difensore giocava nel campionato National 2 (la quarta divisione francese) nella seconda squadra del club. Ancora ignote le circostanze del decesso, secondo quanto riportato dal quotidiano francese “L’Equipe”.

GARA RINVIATA — Quest'anno Diop aveva giocato 21 partite in campionato ed era stato ripetutamente convocato in prima squadra. La gara di Ligue1 del Le Havre sul campo del Reims è stata rinviata in segno di lutto. La squadra ha annunciato il lutto con un tweet: “È con grande tristezza che annunciamo la morte del nostro giocatore Samba Diop. Questo è un momento estremamente difficile per tutti noi. L'intero club HAC esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Samba”.

Gazzetta.it