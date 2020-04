Colpo last-minute a sorpresa dell’Hellas Verona nell’ultima sessione di mercato, Valentin Eysseric ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra con la maglia gialloblù. Le gerarchie consolidate, e poi l’emergenza che ha bloccato il campionato, ne hanno frenato l’ascesa nelle preferenze di Ivan Juric, professatosi a più riprese suo estimatore. Per la prima volta dal suo arrivo a gennaio, il francese ha parlato ai canali ufficiali del club, e l’ha fatto in una diretta Instagram sul profilo ufficiale degli scaligeri. Queste le sue dichiarazioni:

Ci racconti com’è nata la trattativa che ti ha portato a Verona?

“Sono venuto qui perché giocavo poco a Firenze, era difficile rimanervi senza giocare. Sono arrivato in Italia tre anni fa e ho giocato poco, sono andato in prestito al Nantes, e poi a Verona. Il prestito non è facile, la squadra è già costruita ed è difficile ritagliarsi spazio. È un prestito di quattro mesi, nemmeno sei. Ma è stato meglio per me cambiare aria”.

Con la Lazio hai fatto un buon esordio.

“Ho giocato i venti minuti finali. Sono entrato sullo zero a zero giocando come falso nove, non è stato facile. La Lazio quest’anno è fortissima, ma penso di aver fatto bene, il massimo che potessi”.

Sei un giocatore che abbina qualità e sostanza: in quella partita ce n’era bisogno.

“Non è semplice giocare per soli venti minuti in una nuova squadra, ma sono pronto a fare quello che mi chiede il mister. Voglio fare il massimo per i miei compagni e lavorare bene: per questo voglio finire la stagione”.

TuttoMercatoWeb.com