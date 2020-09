Tatarusanu torna in Serie A. L’ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan

La trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma sta andando per le lunghe, perciò il Milan, per non trovarsi impreparato, ha optato per un portiere di esperienza che conosca il campionato italiano. Secondo quanto riporta il sito Gianlucadimarzio.com, la società dei diavoli ha perciò scelto l’ex portiere della Fiorentina Ciprian Tatarusanu, calciatore classe ’86 di proprietà del Lione: le visite mediche sono previste per giovedì mattina; il nazionale rumeno passa a titolo definitivo al Milan e firmerà un contratto di 3 anni.

Tatarusanu torna quindi in Serie A dopo aver giocato per la Fiorentina dal 2014 al 2017, collezionando 101 presenze, prima di trasferirsi in Ligue 1: prima nelle fila del Nantes per 2 stagioni (67 presenze) per poi trasferirsi a parametro 0 al Lione nel giugno del 2019, dove ha svolto il ruolo di secondo portiere (6 presenze).