Borja Valero e la Fiorentina, storia di un’amore mai finito e di un ritorno davvero possibile. Il calciatore spagnolo classe 85 non ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter e sta trattando il ritorno a Firenze con la società viola.

Ma non c’è solo la Fiorentina su Borja Valero. Anche Verona, Parma e Genoa vogliono prenderlo e offrono al centrocampista due anni di contratto a 1 milione e mezzo a stagione.

Per Borja Valero però, la Fiorentina viene prima di tutto e tutti, da quando la società si è fatta sentire, il calciatore ha bloccato tutte le altre trattative e sondaggi. Per lui l’ipotesi Firenze ha la massima priorità.

Rispetto alle altre, che offrono ricchi biennali, la Fiorentina offre un solo anno di contratto con opzione sul secondo a poco più di un milione di euro a stagione. Praticamente la meta rispetto a quanto lo spagnolo percepiva all’Inter. Borja Valero ha fatto sapere alla società viola di non avere nessuna pretesa economica, in pratica un contratto quasi in bianco, tocca solo alla Fiorentina riempirlo come vuole. Voglia di viola.

