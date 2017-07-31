Ufficiale: il portiere Federico Brancolini è un nuovo calciatore viola
ACF Fiorentina comunica – tramite il proprio sito – di aver definito l’acquisto, a titolo definitivo, di Federico Brancolini portiere classe 2001 dal Modena FC. L'estremo difensore si aggregherà alle...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 16:23
ACF Fiorentina comunica – tramite il proprio sito – di aver definito l’acquisto, a titolo definitivo, di Federico Brancolini portiere classe 2001 dal Modena FC. L'estremo difensore si aggregherà alle giovanili: è stato strappato alla concorrenza forte della Juventus e di diversi club di Premier League.