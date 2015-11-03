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Notizie Brancolini Fiorentina

Corvino: "Nessuno dalla Fiorentina mi ha fatto i complimenti per la promozione del Lecce in serie A"

31 maggio 2022 18:06

Corvino prende Brancolini al Lecce a zero, e in maniera galante avvisa la Fiorentina della trattativa

30 maggio 2022 13:10

La Nazione, Brancolini non ha trovato l'intesa per il rinnovo con la viola

09 gennaio 2021 14:37

Lettera di Brancolini: "Ho vissuto il mio sogno che ogni bambino protegge e costudisce dentro di se"

03 agosto 2020 14:52

Dopo Brancolini, Dalle Mura oggi contro la Spal è pronto all'esordio assoluto in Serie A

02 agosto 2020 09:37

Terracciano: "Ci tenevamo a chiudere con una vittoria al Franchi"

30 luglio 2020 11:03

TMW, Top100 dei giovani italiani: ci sono 4 calciatori della Fiorentina

14 aprile 2020 11:21

Brancolini: "Buffon è il mio idolo. Mi trovo bene con Bigica. L'attaccamento alla maglia è inevitabile nella Fiorentina"

01 novembre 2019 14:30

La favola di Federico Brancolini, il portiere cresciuto nel mito di Buffon e cercato da tutte le big d'Europa

02 agosto 2017 10:33

Il baby portiere Federico Brancolini acquistato dal Modena è costato alla Fiorentina 500 mila euro

01 agosto 2017 16:23

Ufficiale: il portiere Federico Brancolini è un nuovo calciatore viola

31 luglio 2017 16:23

Colpo tra i pali, preso il baby Brancolini: bruciata la Juventus per il classe '01

31 luglio 2017 12:19

Pedullà: "Sfida tra Fiorentina e Juventus per un portiere classe 2001 del Modena"

31 marzo 2017 00:31

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