Notizie Brancolini Fiorentina

Corvino: "Nessuno dalla Fiorentina mi ha fatto i complimenti per la promozione del Lecce in serie A"
31 maggio 2022 18:06
Corvino prende Brancolini al Lecce a zero, e in maniera galante avvisa la Fiorentina della trattativa
30 maggio 2022 13:10
La Nazione, Brancolini non ha trovato l'intesa per il rinnovo con la viola
09 gennaio 2021 14:37
Lettera di Brancolini: "Ho vissuto il mio sogno che ogni bambino protegge e costudisce dentro di se"
03 agosto 2020 14:52
Dopo Brancolini, Dalle Mura oggi contro la Spal è pronto all'esordio assoluto in Serie A
02 agosto 2020 09:37
Terracciano: "Ci tenevamo a chiudere con una vittoria al Franchi"
30 luglio 2020 11:03
TMW, Top100 dei giovani italiani: ci sono 4 calciatori della Fiorentina
14 aprile 2020 11:21
Brancolini: "Buffon è il mio idolo. Mi trovo bene con Bigica. L'attaccamento alla maglia è inevitabile nella Fiorentina"
01 novembre 2019 14:30
La favola di Federico Brancolini, il portiere cresciuto nel mito di Buffon e cercato da tutte le big d'Europa
02 agosto 2017 10:33
Il baby portiere Federico Brancolini acquistato dal Modena è costato alla Fiorentina 500 mila euro
01 agosto 2017 16:23
Ufficiale: il portiere Federico Brancolini è un nuovo calciatore viola
31 luglio 2017 16:23
Colpo tra i pali, preso il baby Brancolini: bruciata la Juventus per il classe '01
31 luglio 2017 12:19
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