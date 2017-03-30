Pedullà: "Sfida tra Fiorentina e Juventus per un portiere classe 2001 del Modena"

Gli occhi della Fiorentina su un baby talento del Modena, è lotta tra Juventus e Fiorentina. Le altre...

Questo è ciò che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

Siamo il Paese dei bravi portieri, giovani e già molto ricercati. Nel caso di Federico Brancolini parliamo di un giovanissimo, visto che compirà 16 anni il prossimo 14 luglio e fino a quella data non potrà sottoscrivere contratti. Il Modena aspetta quella data, ma nel frattempo sul ragazzo c’è molto movimento: qualche mese fa i sondaggi del Torino, recentemente la Fiorentina e la Juve hanno messo gli occhi sull’interessantissimo prospetto. La Fiorentina con più attenzione, ma la Juve c’è e nelle prossime settimane sarà tutto più chiaro. Più defilate Inter e Sassuolo, ma intanto Brancolini conferma una tendenza: i portieri italiani sono ricercatissimi anche in tenera età