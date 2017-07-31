Colpo tra i pali, preso il baby Brancolini: bruciata la Juventus per il classe '01

Colpo tra i pali per la Fiorentina: secondo quanto riporta il sito dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, Corvino ha praticamente preso il giovane portiere (classe 2001) del Modena Federico...

Colpo tra i pali per la Fiorentina: secondo quanto riporta il sito dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, Corvino ha praticamente preso il giovane portiere (classe 2001) del Modena Federico Brancolini. Bruciata la concorrenza della Juventus e di diversi club d'oltremanica che lo avevano puntato.