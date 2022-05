Corvino prende Brancolini al Lecce a zero, e in maniera galante avvisa la Fiorentina della trattativa

Una lettera al club viola per preannunciare il buon esito dell’acquisizione di Federico Brancolini. Pantaleo Corvino ha avvisato la Fiorentina della trattativa in corso tra il Lecce e il giovane portiere. Il gesto di Corvino è andato al di là delle frizioni con l’attuale proprietà della Fiorentina, con cui i rapporti sono tutt’altro che idilliaci a seguito del tribolato addio con Rocco Commisso.

Brancolini, 20 anni, è stato prelevato dal Modena proprio da Corvino. Inserito nel settore giovanile della Fiorentina, il portiere ha percorso tutta la trafila fino alla Primavera. Il premio al percorso è stato l'esordio in A negli ultimi 5 minuti di Fiorentina-Bologna 4-0 del 29 luglio 2020, quando la Serie A riprese dopo il lockdown. Al momento di fare il grande salto, però, Brancolini è finito fuori dai radar della Fiorentina, allenandosi anche a parte rispetto al gruppo della Primavera in attesa del termine del suo contratto, in scadenza al 30 giugno 2022.

A un mese dallo svincolo, Corvino, come accaduto per altre trattative (Coda su tutte) ha giocato d’anticipo e imbastito le relazioni che potrebbero portare al buon fine nonostante il corteggiamento di club dalla Spagna e anche dalla Serie A. Il dirigente crede molto in Brancolini e il Lecce, per il numero uno modenese, è un importante treno da prendere per cominciare a macinare chilometri nel calcio che conta. Ragionevolmente, Brancolini sarà inserito in una rosa di portieri che al momento comprende solo Bleve in attesa del titolare a cui affidare la porta. Dopotutto, si sa,”puoi sbagliare moglie ma non l’attaccante o il portiere”. Lo riporta calciolecce.it

