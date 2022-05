Commisso attacca: “Il presidente del Milan fa il bello con i soldi degl’altri, io ho speso per la Fiorentina”

Il presidente Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a la Repubblica, sul prossimo proprietario del Milan Gerry Cardinale. Queste le sue parole: “Ho avuto a che fare con lui quando ha organizzato una piattaforma via cavo. Però, però… voglio dire una cosa molto chiara: quando si dice che compra il Milan per 1,3 miliardi… quelli non sono soldi suoi, lui fa il bello con i soldi degli altri. A Firenze, fino all’ultimo centesimo, sono quattrini miei, del mio patrimonio personale, anche per costruire il nuovo centro sportivo”.

CALABRESE CRITICA COMMISSO