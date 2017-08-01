Il baby portiere Federico Brancolini acquistato dal Modena è costato alla Fiorentina 500 mila euro
Emergono le cifre del colpo viola per il settore giovanile, una cifra abbastanza importante per un ragazzo classe 2001
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 16:23
Secondo quanto riporta La Gazzetta di Modena il baby portiere classe 2001 Federico Brancolini è costato alla Fiorentina 500 mila euro. La società viola ha acquistato il portiere italiano dal Modena bruciando la concorrenza di Juventus e Milan. Adesso sarà aggregato alla primavera di Bigica, ieri la firma sul suo nuovo contratto nella sede viola.