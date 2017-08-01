Il baby portiere Federico Brancolini acquistato dal Modena è costato alla Fiorentina 500 mila euro

Emergono le cifre del colpo viola per il settore giovanile, una cifra abbastanza importante per un ragazzo classe 2001

Secondo quanto riporta La Gazzetta di Modena il baby portiere classe 2001 Federico Brancolini è costato alla Fiorentina 500 mila euro. La società viola ha acquistato il portiere italiano dal Modena bruciando la concorrenza di Juventus e Milan. Adesso sarà aggregato alla primavera di Bigica, ieri la firma sul suo nuovo contratto nella sede viola.