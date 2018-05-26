Reina al Corriere Dello Sport: "I miei momenti più belli? Anche la Coppa Italia contro la Fiorentina"

L'ormai ex portiere del Napoli e prossimo sposo del Milan, Pepe Reina, ha parlato ai microfoni de Il Corriere Dello Sport dove in una lunga ed interessante intervista ha parlato dei suoi momenti più b...

A cura di Redazione Labaroviola 26 maggio 2018 10:40

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