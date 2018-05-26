Reina al Corriere Dello Sport: "I miei momenti più belli? Anche la Coppa Italia contro la Fiorentina"
L'ormai ex portiere del Napoli e prossimo sposo del Milan, Pepe Reina, ha parlato ai microfoni de Il Corriere Dello Sport dove in una lunga ed interessante intervista ha parlato dei suoi momenti più b...
L'ormai ex portiere del Napoli e prossimo sposo del Milan, Pepe Reina, ha parlato ai microfoni de Il Corriere Dello Sport dove in una lunga ed interessante intervista ha parlato dei suoi momenti più belli con la maglia partenopea: "I miei giorni più belli? La prima in Champions contro il Borussia Dortmund; la semifinale di Coppa Italia con la Roma, quando c’era anche Diego in tribuna; e la finale all’Olimpico contro la Fiorentina. Lo Scudetto perso a Firenze? Beh, lo abbiamo perso la sera prima senza giocare con la Juventus vincitrice a San Siro contro l'Inter"