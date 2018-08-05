Reina: “Lotta Champions? C’è anche la Fiorentina. Serie A bellissima”

Il portiere del Milan ex Napoli, Pepe Reina ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Per lo scudetto la Juventus è avanti a tutti così come il Napoli per la corsa Champions. Poi oltre a noi (Il Mil...

Il portiere del Milan ex Napoli, Pepe Reina ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Per lo scudetto la Juventus è avanti a tutti così come il Napoli per la corsa Champions. Poi oltre a noi (Il Milan), Roma, Inter e Fiorentina se la giocheranno. Serie A bellissima”.