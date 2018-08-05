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Reina: “Lotta Champions? C’è anche la Fiorentina. Serie A bellissima”

Il portiere del Milan ex Napoli, Pepe Reina ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Per lo scudetto la Juventus è avanti a tutti così come il Napoli per la corsa Champions. Poi oltre a noi (Il Mil...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2018 18:57
Reina: “Lotta Champions? C’è anche la Fiorentina. Serie A bellissima” -
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Il portiere del Milan ex Napoli, Pepe Reina ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Per lo scudetto la Juventus è avanti a tutti così come il Napoli per la corsa Champions. Poi oltre a noi (Il Milan), Roma, Inter e Fiorentina se la giocheranno. Serie A bellissima”.

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