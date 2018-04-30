Reina in lacrime, grande gesto dei giocatori viola che vanno a consolarlo

Finita la partita, finisce anche il sogno scudetto dei giocatori del Napoli.Il più deluso si mostra Reina che piange a fine partita. Badelj e Benassi hanno provato a confortarlo mentre l’estremo difen...

Finita la partita, finisce anche il sogno scudetto dei giocatori del Napoli.

Il più deluso si mostra Reina che piange a fine partita. Badelj e Benassi hanno provato a confortarlo mentre l’estremo difensore era seduto a terra, con le mani a coprirsi il volto. La disperazione era tanta per un leader che lascerà Napoli e voleva lasciare un ultimo grande ricordo ai suoi attuali tifosi.