Mihajlovic: "Neto è un grande portiere, sono stato io a portarlo in Italia"

Il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic è intervenuto nella conferenza stampa pre-derby, parlando fra le altre cose anche di un'ex conoscenza viola. Infatti, dovrebbe essere il brasiliano Neto a difen...

Il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic è intervenuto nella conferenza stampa pre-derby, parlando fra le altre cose anche di un'ex conoscenza viola. Infatti, dovrebbe essere il brasiliano Neto a difendere la porta bianconera nella sfida di domani. Queste le parole dell'ex difensore di Lazio e Inter: "Buffon è un portiere straordinario, per me il migliore della storia. Neto però l'ho portato io in Italia, a Firenze, conosco le sue qualità e so che è un grande portiere. Allegri se lo farà giocare vuol dire che ha fiducia in lui".