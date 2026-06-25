Beppe Riso adesso al Viola Park, sondaggi per Pinamonti ed Adopo e colloquio con Paratici

Il noto procuratore è ora al Viola Park per parlare con Paratici

Il noto procuratore Beppe Riso che, annovera nella sua scuderia anche grandi nomi del calcio italiano, è ora al Viola Park per parlare con la Fiorentina e in particolare con Fabio Paratici. Il procuratore ha avuto un colloquio col direttore viola per parlare di Andrea Pinamonti, punta del Sassuolo di 27 anni che ha fatto 9 gol in Serie A, e di Michel Adopo, centrocampista del Cagliari di 25 anni autore di un gol coi sardi nell'ultimo campionato.