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Beppe Riso adesso al Viola Park, sondaggi per Pinamonti ed Adopo e colloquio con Paratici

Il noto procuratore è ora al Viola Park per parlare con Paratici

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 17:16
Beppe Riso adesso al Viola Park, sondaggi per Pinamonti ed Adopo e colloquio con Paratici -
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Il noto procuratore Beppe Riso che, annovera nella sua scuderia anche grandi nomi del calcio italiano, è ora al Viola Park per parlare con la Fiorentina e in particolare con Fabio Paratici. Il procuratore ha avuto un colloquio col direttore viola per parlare di Andrea Pinamonti, punta del Sassuolo di 27 anni che ha fatto 9 gol in Serie A, e di Michel Adopo, centrocampista del Cagliari di 25 anni autore di un gol coi sardi nell'ultimo campionato.

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