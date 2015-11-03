Notizie Riso Fiorentina

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Ag. Cataldi: “Quando abbiamo chiuso la trattativa per andare alla Fiorentina era un uomo distrutto”

14 marzo 2026 16:07

La Fiorentina e il procuratore di Palladino, Beppe Riso, hanno fatto pace. Ora può aiutarli nel mercato

04 giugno 2024 20:31

Palladino ha firmato con la Fiorentina, ma non ha cambiato agente: Minieri solo un intermediario della trattativa

04 giugno 2024 16:27

Riso: "Sensi alla Fiorentina? No, rimane all'Inter. Gomez innamorato di Siviglia, non tornerà in Italia"

22 luglio 2021 21:35

Ag. Sportiello: "Marco vuole essere titolare la prossima stagione"

03 marzo 2017 19:04

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