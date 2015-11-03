Notizie Riso Fiorentina

Ag. Cataldi: “Quando abbiamo chiuso la trattativa per andare alla Fiorentina era un uomo distrutto”
14 marzo 2026 16:07
La Fiorentina e il procuratore di Palladino, Beppe Riso, hanno fatto pace. Ora può aiutarli nel mercato
04 giugno 2024 20:31
Palladino ha firmato con la Fiorentina, ma non ha cambiato agente: Minieri solo un intermediario della trattativa
04 giugno 2024 16:27
Riso: "Sensi alla Fiorentina? No, rimane all'Inter. Gomez innamorato di Siviglia, non tornerà in Italia"
22 luglio 2021 21:35
Ag. Sportiello: "Marco vuole essere titolare la prossima stagione"
03 marzo 2017 19:04
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