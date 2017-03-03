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Ag. Sportiello: "Marco vuole essere titolare la prossima stagione"

L'agente di Marco Sportiello, Giuseppe Riso, ha parlato del suo assistito a TMW Radio riguardo alle prospettive per la prossima stagione: "Marco lavora per quello, vedremo come andranno le cose, ma è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2017 19:04
Ag. Sportiello: "Marco vuole essere titolare la prossima stagione" -
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L'agente di Marco Sportiello, Giuseppe Riso, ha parlato del suo assistito a TMW Radio riguardo alle prospettive per la prossima stagione: "Marco lavora per quello, vedremo come andranno le cose, ma è il suo obiettivo".

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