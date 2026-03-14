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Ag. Cataldi: “Quando abbiamo chiuso la trattativa per andare alla Fiorentina era un uomo distrutto”

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Ag. Cataldi: “Quando abbiamo chiuso la trattativa per andare alla Fiorentina era un uomo distrutto”

Redazione

14 Marzo · 16:07

Aggiornamento: 14 Marzo 2026 · 16:07

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Giuseppe Riso parla dello stato d'animo di Cataldi quando, a settembre 2024, si chiude la trattativa che lo porta alla Fiorentina.

Calcio e Finanza si racconta Giuseppe Riso, procuratore tra gli altri dell’ex viola Danilo Cataldi. Egli racconta il momento in cui la Fiorentina ha chiuso la trattativa per il centrocampista la scorsa estate: “Negoziare con Lotito è quasi uno spettacolo: ti diverti, ma semplice non lo è mai. Ha un talento particolare quando si tratta di trattative. Mi spiace però vedere che lo stadio della Lazio non sia sempre pieno, perché da quello che raccontano giocatori come Rovella, Maldini e Cataldi, quella maglia finisce davvero per entrarti dentro. Ti dico un episodio: l’anno scorso Cataldi ha deciso di andare alla Fiorentina e quando abbiamo concluso tutto in videochiamata era distrutto. Per lui la Lazio non è solo una squadra, è qualcosa che gli scorre nelle vene.”

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