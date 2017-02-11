Corvino: "Vi dico perché presi Neto per la Fiorentina. I portieri brasiliani..."

Pantaleo Corvino ha parlato di portieri a Uol Esporte Brasile. Ecco le sue dichiarazioni:" Se i portieri brasiliani trovano problemi in Italia? Credo si tratti di un problema di circostanze. Allison,...

Pantaleo Corvino ha parlato di portieri a Uol Esporte Brasile. Ecco le sue dichiarazioni:" Se i portieri brasiliani trovano problemi in Italia? Credo si tratti di un problema di circostanze. Allison, Neto e Gabriel giocano in squadre molto importanti e, per questa ragione, hanno una concorrenza molto forte. Non penso però che sia un problema tecnico: è che le rose di Roma, Juventus e Milan sono molto ricche di calciatori importanti in tutti i ruoli, compreso per quello di portiere. Cosa mi colpì di Neto? Quando si deve acquistare un calciatore possiamo trovarci davanti a due opzioni. Puntare su qualità conclamate oppure cercare calciatori che hanno delle potenzialità. L’acquisto di Neto rientrava in questa seconda categoria. Neto ha confermato quelle potenzialità, ma è ovvio che giocare in una squadra in cui il titolare è uno dei più forti portieri del mondo non lo aiuti a poter mettere in mostra il suo talento".