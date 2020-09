Tuttosport, Neto potrebbe andare al Milan per fare panchina a Donnarumma

Il Milan continua a lavorare sul mercato alla caccia di un secondo portiere dopo l’addio di Reina. Il favorito rimane Begovic anche se la concorrenza è notevole. Secondo quanto riportato questa mattina su Tuttosport, il Milan potrebbe sfruttare il caos presente a Barcellona che sta mettendo alle porte vari giocatori per portare Neto in rossonero anche in prestito. Le alternative sarebbero Mirante, che la Roma considera incedibile, o Consigli del Sassuolo. L’arrivo di Neto sarebbe clamoroso dopo l’addio alla Fiorentina di qualche anno fa dove il portiere brasiliano lasciava la squadra viola per andare alla Juventus, da quel punto la carriera di Neto ha subito un rapido declino non riuscendo più a giocare titolare.

LEGGI ANCHE, TORREIRA, LA FIORENTINA TROVA L’ACCORDO SIA CON L’ARSENAL CHE CON IL REGISTA. MA TRATTATIVA BLOCCATA PER CEBALLOS, I DETTAGLI