“Alia Guagni ha lasciato Firenze perché dilettante, all’estero sei professionista. Neto gran colpo”

Martina Angelini, giornalista di Sky Sport specializzata sul calcio femminile e voce tecnica per la diretta tv delle partite, è intervenuta in diretta nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile. Le sue considerazioni partono dalle sue attese per eventuali grandi movimenti di mercato: “Stiamo aspettando il colpo della Juve. In questo momento è la squadra più appetibile per le straniere, perché fa la Champions e la fa ad un certo livello, seppure non siamo ancora pronti per il salto di qualità. Ma mi aspetto qualcosa da Braghin”.