Neto: Il suo futuro non sarà in Italia. Si fa avanti il Valencia per il brasiliano

Norberto Murara Neto e l'Italia: le strade sembrano destinate a dividersi a partire dalla prossima stagione. Per il numero uno verdeoro infatti, sembrano svanire gli interessamenti provenienti dal nos...

Norberto Murara Neto e l'Italia: le strade sembrano destinate a dividersi a partire dalla prossima stagione. Per il numero uno verdeoro infatti, sembrano svanire gli interessamenti provenienti dal nostro campionato e soprattutto dal Napoli. L'attuale portiere della Juventus si vede dunque costretto ad espatriare per cercare migliori fortune in Spagna, a Valencia nella fattispecie. Il club di Peter Lim sembra essersi fatto avanti in maniera concreta per avere Neto, si attendono sviluppi. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.