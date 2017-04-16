Neto scaricato in estate: dopo Buffon la Juve non punta su di lui
Secondo JuveNews l'ex portiere viola Norberto Neto è destinato a lasciare la Juventus in estate. Arrivato a Torino con il deciso progetto di scalzare Buffon, Neto ha fatto solo moltissima panchina. E...
A cura di Redazione Labaroviola
16 aprile 2017 22:35
Secondo JuveNews l'ex portiere viola Norberto Neto è destinato a lasciare la Juventus in estate. Arrivato a Torino con il deciso progetto di scalzare Buffon, Neto ha fatto solo moltissima panchina. E molta ancora se ne prefigura, dal momento che Gigi non sembra avere affatto voglia di ritirarsi e che, per il futuro, la Juve ha deciso di puntare su altri, in primis Donnarumma.