Labaro Viola

Neto: dalla vittoria in Coppa Italia a un possibile futuro da portiere del Napoli

Il Napoli è in cerca un portiere da affiancare a Reina nella prossima stagione e il brasiliano ex Fiorentina resta tra gli osservati speciali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2017 19:59
Neto: dalla vittoria in Coppa Italia a un possibile futuro da portiere del Napoli -
Calciomercato
Napoli
Neto
Condividi

Il Napoli cerca un portiere da affiancare a Reina per la prossima stagione. In pole position ci sarebbe l'estremo difensore juventino Neto (vecchia conoscenza della Fiorentina e fresco dalla vittoria in Coppa Italia sulla Lazio), in alternativa al brasiliano salgono le quotazioni di Karnezis, Sirigu mentre restano sullo sfondo i due polacchi Szczesny e Skorupski.

Fonte: Il Mattino

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok