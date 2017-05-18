Neto: dalla vittoria in Coppa Italia a un possibile futuro da portiere del Napoli

Il Napoli è in cerca un portiere da affiancare a Reina nella prossima stagione e il brasiliano ex Fiorentina resta tra gli osservati speciali

Il Napoli cerca un portiere da affiancare a Reina per la prossima stagione. In pole position ci sarebbe l'estremo difensore juventino Neto (vecchia conoscenza della Fiorentina e fresco dalla vittoria in Coppa Italia sulla Lazio), in alternativa al brasiliano salgono le quotazioni di Karnezis, Sirigu mentre restano sullo sfondo i due polacchi Szczesny e Skorupski.

Fonte: Il Mattino