Ufficiale: l'ex Viola Neto si trasferisce a Valencia per 7 milioni di euro.

Norberto Murara Neto lascia la Serie A per accasarsi a Valencia. Lo ha annunciato il club spagnolo con un comunicato sul sito ufficiale. Juventus e Valencia hanno trovato un accordo sulla base di 7 mi...

A cura di Redazione Labaroviola 08 luglio 2017 00:14

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