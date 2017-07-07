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Ufficiale: l'ex Viola Neto si trasferisce a Valencia per 7 milioni di euro.

Norberto Murara Neto lascia la Serie A per accasarsi a Valencia. Lo ha annunciato il club spagnolo con un comunicato sul sito ufficiale. Juventus e Valencia hanno trovato un accordo sulla base di 7 mi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2017 00:14
Ufficiale: l'ex Viola Neto si trasferisce a Valencia per 7 milioni di euro. -
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Norberto Murara Neto lascia la Serie A per accasarsi a Valencia. Lo ha annunciato il club spagnolo con un comunicato sul sito ufficiale. Juventus e Valencia hanno trovato un accordo sulla base di 7 milioni di euro per l'estremo difensore brasiliano. Neto ha firmato un contratto con scadenza 2021, è presente anche una clausola rescissoria da 80 milioni. L'ex Viola si giocherà dunque il posto da titolare con l'altro portiere verdeoro Diego Alves, sempre che quest'ultimo non trovi un'altra sistemazione.

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